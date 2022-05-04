4 Мая 2022 10:59

Акиматы не провели геологоразведочные работы в 54 казахстанских селах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сфере водоснабжения имеется ряд проблемных вопросов касательно обеспечения соответствующей инфраструктурой. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целенаправленная политика государства по обеспечению питьевой водой граждан нашей страны дала ощутимые результаты. Вместе с тем, имеется ряд проблемных вопросов, требующих своего решения», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

В частности, в 54 селах, где планируется строительство централизованного водоснабжения, поисково-разведочные работы не проведены акиматами. В Туркестанской области в 30 селах, Алматинской области - в семи, в пяти населенных пунктах Западно-Казахстанской области, а также в ряде аулов других регионов страны.

Он также напомнил, что для мониторинга обеспечения сел водоснабжением разработана интерактивная карта, которая находится в открытом доступе в интернете.

«На карте отражена актуальная информация по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребности в средствах, количеству населения, протяженности, износу водопроводов и т.д. Учитывая, что обеспечение населения качественной питьевой водой находится на постоянном контроле, местным исполнительным органам необходимо обеспечить качественное и своевременное заполнение данных в интерактивную карту», - отметил министр.

«В целях совершенствования интерактивной карты приняты меры по включению дополнительных функций для обратной связи с населением через единую платформу приема и обработки всех обращений граждан Е-өтініш», - добавил глава Мининдустрии.