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Акиматы наделят новыми полномочиями в сфере ЖКХ

10 Октября 2019 11:54
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Акиматы наделят новыми полномочиями в сфере ЖКХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с запланированными изменениями в законодательстве сферы ЖКХ акиматы хотят наделить дополнительными полномочиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В законопроекте предусмотрено наделение местных исполнительных органов дополнительными полномочиями, связанными с осуществлением государственного контроля в сфере газа и газоснабжения и надзора в области промышленной безопасности за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры; работникам жилищных инспекций предоставляется статус государственных инспекторов; а также с ремонтом фасадов, крыш и средств местного бюджета для придания единого архитектурного облика города в связи с тем, что данные работы являются дорогостоящими, и жильцы не могут собрать необходимые средства на эти мероприятия», - сказал на пленарном заседании в Сенате первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

По его словам, новые полномочия местных исполнительных органов также подразумевают повышение устойчивости функционирования жилья в зонах подтопления.

«Предлагается дать возможность акиматам областей, городов республиканского значения и столицы финансирования и реализации мероприятий по повышению устойчивости функционирования жилья в зонах подтоплений; жизнеобеспечению населения при ЧС, строительству жилья для временного переселения населения из зон подтоплений», - добавил он.

Кроме того, запланированное предоставление дополнительных полномочий акиматам включают в себя ремонт и замену лифтов из средств местного бюджета на возвратной основе с последующей компенсацией затрат участниками объединения собственников имущества; включение в состав общего имущества объекта кондоминимума земельного участка с его регистрацией; организациею сноса аварийных многоквартирных жилых домов – тех зданий, в которых основные и несущие конструкции утратили несущую способность, и дальнейшая эксплуатация которых представляет опасность для жизни проживающих.

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Ключевые слова: Правительство РК, ЖКХ, Сенат,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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