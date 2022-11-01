Акиматы и НК «КазАвтоЖол» сообщают о рисках повторения ситуации с нехваткой битума

1 Ноября 2022, 18:48

1 Ноября 2022, 18:48

Акиматы и НК «КазАвтоЖол» сообщают о рисках повторения ситуации с нехваткой битума

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пути решения дефицита битума обсудили в МИИР РК. Обсуждение прошло на диалоговой площадке в рамках проекта «Ашық сағат алаңы», созданной по инициативе министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В зум-конференции приняли участие представители Комитета автомобильных дорог, Ассоциации дорожников Казахстана, АО «НК «КазАвтоЖол», управлений пассажирского транспорта и автодорог акиматов, а также Минэнерго.

В ходе конференции обсуждены дефицит битума, который остро ощущался в прошедшем сезоне, а также вопросы своевременного закупа и хранения одного из главных компонентов для строительства дорог.

Представители акиматов и «НК «КазАвтоЖол» сообщили о рисках возможного повторения ситуации с нехваткой битума и остановкой дорожно-строительных работ. На местном уровне это связано с отсутствием условий для хранения битумного сырья, на центральном уровне проблему объясняют неравномерным закупом битума в течение года.

«Проблема заключается в том, что дорожные подрядчики активно закупают битум только в теплое время года, когда ведутся строительные работы. В остальное время производители сталкиваются с низким спросом на свою продукцию. Отсутствие спроса в межсезонье они компенсируют ростом цен в сезон. Нацкомпания «Казавтожол» и акиматы совместно с Министерством энергетики осуществляют ежемесячное распределение битума по разнарядке, но основной спрос на него все равно наблюдается летом», - отметили участники онлайн-встречи.

Один из вариантов решения вопроса предложил президент Казахстанской ассоциации дорожников.

«Ямы - самые доступные емкости для хранения. Но в них битум застывает, и его приходится постоянно греть. Из-за этого качество материала падает, что, соответственно, влияет на качество дорог. Битумное сырье лучше хранить в ангарных складах. Они есть у каждого подрядчика. Тогда можно будет покупать битум и зимой, и летом», - сказал Баглан Баймагамбетов.

Замдиректора департамента транспортировки и переработки нефти Министерства энергетики Самат Мергенов в свою очередь рассказал, что представленное им ведомство предлагает увеличить долю продаваемого на биржах битума. По его словам, этот показатель не менялся с 2021 года.

В Послании народу в этом году Президент Касым-Жомарт Токаев назвал недостаток битума в Казахстане большим позором для страны, где нефть добывается в больших объемах. В этой связи Глава государства поручил Правительству взять вопрос на особый контроль.

Фото: facebook.com/industry.gov











