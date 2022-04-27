Акиматы должны пересмотреть подходы к планированию бюджетов - депутат Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факты нецелесообразного использования бюджетных средств в регионах привела депутат Мажилиса Динара Закиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В новостных лентах время от времени появляется информация о расходах местных исполнительных органов в регионах с указанием конкретных сумм, которые вызывают оправданное возмущение среди населения с учётом остро стоящих социальных вопросов, необходимости решения проблем уязвимых слоев населения», - сказала Динара Закиева, озвучивая депутатский запрос в адрес министра финансов РК.

По словам мажилисмена, на предложения депутатов о решении конкретных вопросов акиматы зачастую ссылаются на отсутствие дополнительных бюджетных средств, которые возможно изыскать в действующем бюджете за счёт пересмотра и анализа эффективности расходования средств.

«После изучения мною бюджетов местных исполнительных органов только по двум направлениям выяснилось, что, например, за два прошедших года на оформление к праздникам и визитам в городе Шымкенте выделено за 2020- 2021 год более 3 млрд тенге, в то время как в Северо-Казахстанской области - около 10 млн тг, а вот по данным акимата Жамбылской области средства на оформление не выделялись. Следовательно, можно обойтись без указанных затрат. Вызывает много вопросов подходы по выделению средств на такие статьи расходов, как обеспечение санитарии населенных пунктов, например, уборку снега. Так, в Атырауской области из бюджета за последние три года (2019-2021 г.г.) было выделено 3 млрд 333 млн тенге, а в ЗКО в тоже самое время на уборку снега – 327 млн. В городе Нур-Султане на уборку снега, учитывая, что придомовые территории от снега чистят КСК, на три года из бюджета выделяется более 50 млрд тенге, то есть в день в среднем более 100 млн тг. Если, например, сравнивать с Костанайской областью, учитывая схожие погодные условия, то там на целую область на 3 года выделено 4,8 млрд тенге, соответственно, в день в 10 раз меньше, чем в столице», - сообщила Динара Закиева.

В связи с этим депутат считает необходимым местным исполнительным органам пересмотреть подходы к планированию бюджетов и их оценки, а также оптимизировать бюджеты в пользу создания реальных механизмов по решению актуальных социальных проблем.