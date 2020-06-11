Акиматы должны фиксировать нарушения прав СМИ на мирных собраниях –Тамара Калеева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент ОФ «Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева выступила с предложениями в рамках обсуждения Правил деятельности журналистов на мирных собраниях под председателем министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, я хотела бы отметить не формальную, а реальную открытость и сотрудничество Министерства информации и общественного развития в работе над этими правилами. Я не могу припомнить такого, чтобы с самого начала и до сегодняшнего обсуждения велось реальное конструктивное обсуждение. Мы индивидуально обсуждали все это в своих коллективах. В частности, вчера по своей инициативе мы устроили мини-обсуждение - «Адил соз», Internews, Правовой медиа-центр, Информбюро. И вот, к чему мы пришли. Естественно, самый большой плюс этих правил, на взгляд практика, - это создание пресс-центра. Поначалу было опасение, что это будет ограничение свободы передвижения журналистов, но последующая работа над правилами эти опасения устранила», - сказала Тамара Калеева.

Общественный деятель озвучила вопросы, которые, по ее мнению, требуют обсуждения сегодня.

«Мы обратили внимание, что название «журналист, присутствующий на мирных собраниях» - расплывчатое. В качестве кого он присутствует – участника, зрителя, журналиста? И мы предложили свою формулировку: «деятельность журналиста, осуществляющего профессиональную деятельность по сбору, подготовке и распространению информации на мирных собраниях». Нам возразили, что название правил менять нельзя – оно закреплено в Законе. Спорить не будем, тем не менее, предлагаем озаглавить вторую главу так, как я назвала», - отметила спикер.

«Мы предлагали в обязанности представителя акимата включить фиксацию нарушений прав журналистов. Нам возразили специалисты из МИОР, объяснив, что это соответствующая статья Уголовного кодекса, она возбуждается и т.д. Но мы не говорим о возбуждении, мы говорим о фиксации. То есть, если кого-то в грубой форме куда-то не пропускают, вырывают из рук камеру – это же можно зафиксировать?», - заключила Т. Калеева.







