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    07:45, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Акимату СКО рекомендовали выделить средства на поддержку проблемных семей

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на фоне снижения общего числа преступлений отмечается незначительный рост убийств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областной прокуратуры, криминогенная обстановка в регионе стабильная и характеризуется снижением преступности по итогам девяти месяцев на 6,4% - с 3904 до 3656. В то же время число убийств увеличилось с 20 до 22.

    В надзорном органе отметили, что убийства, как и прежде, совершаются в быту, на фоне алкогольного опьянения, в результате возникших ссор, в основном лицами безработными и имеющими низкий социальный уровень жизни.

    «В этой связи прокуратурой области вопросы профилактики убийств рассмотрены на заседании Координационного Совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью с участием руководителей государственных и правоохранительных органов области. Акимату области рекомендовано рассмотреть вопрос выделения бюджетных средств на поддержание общественной безопасности, проблемных семей и других «рисковых» групп населения», - проинформировали в пресс-службе.

    В ведомстве добавили, что по итогам заседания выработали ряд мер и предложений, направленных на снижение убийств в регионе.


    Теги:
    Акимат Северо-Казахстанская область МВД РК Правоохранительные органы
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