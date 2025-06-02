Акиматы занижают доходы? Методы распределения трансфертов регионам пересмотрят в Казахстане

Как сообщила вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева, сейчас Правительство разрабатывает новую методику определения трансфертов, то есть, субвенций, направляемых из республиканского бюджета в областные бюджеты.

Она отметила, что в нашей стране донорами признаны города Астана, Алматы и Атырауская область. Остальные 17 регионов являются субвенционными.

— Из указанных трех доноров в республиканский бюджет в 2024 году поступило 470 млрд. тенге, а из республиканского бюджета регионам выделено более 5,3 трлн тенге в виде субвенций. Вы видите разницу. Здесь следует отметить, что несмотря на то, что доходы местных бюджетов за последние 6 лет выросли в 3 раза, увеличивается и объем субвенций, передаваемых из республики в регионы, — проинформировала вице-спикер.

По ее словам, если объем субвенций в 2014 году составлял 978 млрд тенге, то в 2024 году он вырос до 5,3 трлн. тенге. То есть за 10 лет более чем в 5 раз.

— Кроме того, имеются целевые трансферты из республиканского бюджета на создание инфраструктуры регионов, например, строительство социальных объектов. Однако уровень инфраструктуры и обеспечения регионов услугами разный, т. е. неравный. Это также отражается на показателях экономического развития регионов, таких как внутренний региональный продукт. На сегодня разрыв внутрирегионального продукта на душу населения между ними превышает 10 раз, — подчеркнула Дания Еспаева.

Кроме того, она обратила внимание на вопрос прогнозирования доходов местными исполнительными органами.