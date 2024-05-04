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    11:42, 04 Май 2024 | GMT +6

    Акиматы склонны искажать истинную статистику — АСПиР

    Акиматы склонны искажать истинную статистику — АСПиР
    Фото: freepik.com

    О конфликте интересов при формировании официальной статистики заявили в Агентстве стратегического планирования и реформ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Мы не можем отрицать наличие конфликта интересов в сфере статистики. Это связано с тем, что местные исполнительные органы склонны искажать истинную статистику своего населенного пункта или региона, завышать и скрывать данные. Поэтому Бюро внедрило дополнительные механизмы контроля для обеспечения точности и достоверности данных, — сообщили в АСПиР в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Например, в 2023 году была проведена проверка на соответствие исходных данных респондентов данным комитета ветеринарного надзора и контроля по идентификации сельскохозяйственных животных, космическому мониторингу и данным отчетов хозяйств.

    — По результатам проверки в соответствующие органы направлены заключения об устранении нарушений, — говорится в ответе.

    Отмечается, что эти выводы способствуют повышению качества официальной статистики.

    — Бюро в своей деятельности уделяет приоритетное внимание повышению прозрачности и достоверности статистических данных, — заверили в АСПиР.

    Теги:
    Казахстан Большие данные Акимат Статистика
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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