О конфликте интересов при формировании официальной статистики заявили в Агентстве стратегического планирования и реформ, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы не можем отрицать наличие конфликта интересов в сфере статистики. Это связано с тем, что местные исполнительные органы склонны искажать истинную статистику своего населенного пункта или региона, завышать и скрывать данные. Поэтому Бюро внедрило дополнительные механизмы контроля для обеспечения точности и достоверности данных, — сообщили в АСПиР в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Например, в 2023 году была проведена проверка на соответствие исходных данных респондентов данным комитета ветеринарного надзора и контроля по идентификации сельскохозяйственных животных, космическому мониторингу и данным отчетов хозяйств.

— По результатам проверки в соответствующие органы направлены заключения об устранении нарушений, — говорится в ответе.

Отмечается, что эти выводы способствуют повышению качества официальной статистики.