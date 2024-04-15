Акиматы оказали помощь 2,3 тысячи семей на 555 млн тенге

В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о мерах поддержки граждан, пострадавших от паводков. Пяти тысячам семей продлили получение адресной социальной помощи без обращения в госорганы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Также на период действия режима ЧС автоматически продлены сроки переосвидетельствования инвалидности для порядка четырех тысяч человек, включая детей. Выплаты пособий по инвалидности осуществляются по ранее установленным группам. Пенсии и пособия за апрель перечислены на счета получателей в банках второго уровня и АО «Казпочта» без задержек и в полном объеме.

— Местными исполнительными органами за счет собственных средств оказана социальная помощь 2 300 семьям, пострадавшим от паводков, на сумму свыше 555 млн тенге, — заявил официальный представитель Министерства труда и социальной защиты населения Мадияр Уакпаев на брифинге в СЦК.

Он добавил, что из зон подтопления эвакуировано 96 лиц с инвалидностью. На местах им оказана вся необходимая помощь. Все 118 центров оказания специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью по республике работают в штатном режиме.