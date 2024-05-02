Депутат Сената Андрей Лукин заявил о необходимости принятия профилактических мер по предотвращению паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Акиматы на местах готовились к паводку некачественно, а мероприятия по инженерной защите от паводков, дождевых и талых вод были проведены формально. Все это не позволило исключить или минимизировать риски подтопления. Вместе с тем, основными факторами, способствовавшими подтоплениям, также стали: несвоевременный вывоз снега, недостаточное обустройство обводных каналов и дамб, слабое состояние гидротехнических сооружений, некорректная застройка без учета гидрологии и водоохраны, недостаточная очистка водопропускных сооружений, отсутствие ливневой канализации и арычных сетей и другое, — сказал Андрей Лукин в своем депзапросе на заседании Сената.

По его мнению, становится очевидным вопрос необходимости эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в МЧС по основным направлениям деятельности, таким как предупреждение и ликвидация ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и промышленной безопасности, организация и ведение мероприятий гражданской обороны, управление кризисными ситуациями.

Депутат предложил Правительству выработать основные направления единой технической политики развития и функционирования системы связи МЧС. Сенатор также отметил важность формирования современной информационной инфраструктуры и проведения на ее основе работы по предупреждению, прогнозированию, управлению силами и средствами при возникновении ЧС.