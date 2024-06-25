РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:43, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Акиматы не обязаны покупать мебель и технику пострадавшим от паводков – Канат Бозумбаев

    Канат Бозумбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Журналисты попросили заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева прокомментировать жалобы казахстанцев из пострадавших от паводков регионов на предоставление им некачественной мебели, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Из регионов казахстанцы пишут, что «покупают самое дешевое и не очень хорошего качества». Получается в паводках потеряли свою мебель и утварь домашнюю, которая стоила гораздо дороже. А теперь получают очень дешевую. Есть также данные, что якобы акиматы стоимость техники и мебели значительно завышают в своих ведомствах. Насколько достоверна эта информация? - прозвучал вопрос на брифинге в Правительстве.

    Как заявил заместитель Премьер-министра, все это «не правда».

    - Акиматы не обязаны покупать мебель и технику. Если сейчас в дома ставится мебель и техника - это за счет спонсоров. Дополнительные какие-то вещи. Поэтому акиматы сами не покупают ни технику, ни мебель. Сами не приобретают ничего, - ответил К. Бозумбаев.

    Теги:
    Правительство Акимат Канат Бозумбаев Паводки в Казахстане Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!