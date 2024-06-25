Акиматы не обязаны покупать мебель и технику пострадавшим от паводков – Канат Бозумбаев

Журналисты попросили заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева прокомментировать жалобы казахстанцев из пострадавших от паводков регионов на предоставление им некачественной мебели, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Из регионов казахстанцы пишут, что «покупают самое дешевое и не очень хорошего качества». Получается в паводках потеряли свою мебель и утварь домашнюю, которая стоила гораздо дороже. А теперь получают очень дешевую. Есть также данные, что якобы акиматы стоимость техники и мебели значительно завышают в своих ведомствах. Насколько достоверна эта информация? - прозвучал вопрос на брифинге в Правительстве.

Как заявил заместитель Премьер-министра, все это «не правда».