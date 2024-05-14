Акиматы не дорабатывают в сфере туризма – Олжас Бектенов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов выразил недовольство работой акиматов в сфере туризма, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Инвестиции в туристскую отрасль страны демонстрируют положительную динамику роста – 53% по итогам прошлого года. В то же время в некоторых регионах отмечается снижение темпов привлечения инвестиций. Это Атырауская, Карагандинская, Павлодарская, Акмолинская и Западно-Казахстанская области, а также область Жетысу. Эти регионы имеют свои точки притяжения туристов. Значит, акиматы не дорабатывают в этом направлении, - сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Он напомнил, что Глава государства поручал комплексно решить инфраструктурные вопросы и кардинально повысить качество сервиса.

- Именно они тормозят развитие туризма. У нас очень много красивых мест, куда крайне сложно добраться. И ситуация никак не меняется. Взять, к примеру, Восточный Казахстан или озера Балхаш и Алаколь. Нет нормальных дорог и подъездных путей, стоянок у достопримечательностей, кемпингов. Туристы видят неухоженность территорий и отсутствие элементарных санитарных удобств. Более того, низкая конкуренция на рынке способствует завышению цен на услуги. Это никак не стимулирует представителей туристического бизнеса улучшать их качество, - отметил Премьер.

По его словам, логика у них простая – отдыхающие все равно приедут.

- Это снижает привлекательность страны для зарубежных туристов. Иностранец только прилетит к нам и сразу сталкивается с нашими назойливыми таксистами, у которых цель не комфортно и безопасно довезти до отеля, а максимально завысить цену поездки. Сколько раз акиматам поручалось решить вопрос цивилизованного транспортного обеспечения на вокзалах и в аэропортах, но результатов так и нет. Пока мы не переломим такие подходы, выездной туризм будет оставаться более популярным. При этом, природа и достопримечательности Казахстана дают огромные возможности для развития в стране экологического, культурного, паломнического и оздоровительного туризма, - подчеркнул глава Кабмина.

Поэтому со стороны государства необходимо обеспечить инфраструктуру в туристических зонах и создать привлекательные условия для инвесторов.

- Бизнесу, в свою очередь, следует обеспечить бережное использование предоставляемых туристических территорий и качественный сервис при разумных ценах. Это также касается и расценок на авиа- и железнодорожные билеты. Кстати, одним из стимулов развития туризма может послужить использование малой гражданской авиации. Для этого Министерству транспорта необходимо пересмотреть ее инфраструктуру, создать условия для привлечения потенциальных инвесторов, проработать вопросы безопасности, а также изучить опыт как наших соседей, так и дальнего зарубежья. Малая авиация весьма актуальна в условиях удаленности природных туристических зон нашей страны, - сказал О. Бектенов.

Как считает Премьер, таким небольшим самолетам и вертолетам не нужны бетонные полосы, а только самый упрощенный вариант инфраструктуры.

- На такой технике быстрее добраться, например, из Усть-Каменогорска в Катон-Карагай или на Рахмановские ключи. Это позволит нарастить потенциал наших природных и исторических зон, а также сформировать новый пул туров, - добавил О. Бектенов.

В этой связи министерствам транспорта, туризма и акиматам поручено обеспечить завершение инфраструктурных проектов в зонах отдыха.

Также совместно с фондом «Самрук-Казына» необходимо увеличить количество поездов и решить вопрос ценообразования на авиабилеты.

Министерству туризма и спорта совместно с акиматами регионов поручено разработать новые проекты в целях развития агросельского и экотуризма.

Акиматы должны будут проработать вопрос по новым местам дестинаций и точкам притяжения туристов.