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Акимат Талдыкоргана объяснил инцидент с порванным флагом

Автор:  
Зифа Хабирова
29 Июня 2023, 16:51
Акимат Талдыкоргана объяснил инцидент с порванным флагом Видео: instagram.com/taldykorganec.insta

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Талдыкоргана сообщили, что коммунальные службы города ведут работы по замене порванного флага, передает МИА «Казинформ».

Жители Талдыкоргана в социальных сетях пожаловались на порванный флаг в парке «Жастар».

Очевидец снял на видео порванный флаг в центре города.

В свою очередь, в акимате Талдыкоргана прокомментировали инцидент.

«Из-за ветра порвался большой флаг, расположенный в парке «Жастар». В настоящее время коммунальными службами ведется работа по замене данного флага», - сообщили в акимате.


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