Акимат Талдыкоргана объяснил инцидент с порванным флагом

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Талдыкоргана сообщили, что коммунальные службы города ведут работы по замене порванного флага, передает МИА «Казинформ».
Жители Талдыкоргана в социальных сетях пожаловались на порванный флаг в парке «Жастар».
Очевидец снял на видео порванный флаг в центре города.
В свою очередь, в акимате Талдыкоргана прокомментировали инцидент.
«Из-за ветра порвался большой флаг, расположенный в парке «Жастар». В настоящее время коммунальными службами ведется работа по замене данного флага», - сообщили в акимате.