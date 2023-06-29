Акимат Талдыкоргана объяснил инцидент с порванным флагом

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Талдыкоргана сообщили, что коммунальные службы города ведут работы по замене порванного флага, передает МИА «Казинформ».

Жители Талдыкоргана в социальных сетях пожаловались на порванный флаг в парке «Жастар».

Очевидец снял на видео порванный флаг в центре города.

В свою очередь, в акимате Талдыкоргана прокомментировали инцидент.

«Из-за ветра порвался большой флаг, расположенный в парке «Жастар». В настоящее время коммунальными службами ведется работа по замене данного флага», - сообщили в акимате.