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    Акимат столицы выкупит 75 земельных участков общей площадью три гектара

    25 Мая 2022, 15:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На прошедшей в городе Нур-Султане 25-й внеочередной сессии городского маслихата выступил руководитель столичного управления жилья и жилищной инспекции Ануар Саипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы вносим на рассмотрение городского маслихата проект по приобретению 75 земельных участков по восьми объектам. Общая площадь земельных участков составляет три гектара, стоимость проекта 713 млн тенге», – сказал А.Саипов.

    Руководитель управления перечислил приобретаемые акиматом объекты:

    жилой комплекс на пересечении проспекта Независимости и улицы Шарля де Голля;

    строительный объект на пересечении улиц Шарля де Голля и Токпанова;

    строительный объект на улице Ш.Айтматова;

    реконструкция русла реки Есиль;

    жилой комплекс на пересечении проспекта Республики и улиц Алтынемель, Кутпанова, Гете;

    благоустройство восьми жилых домов на улице Косшыгулулы;

    строящееся административное здание на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Хусейн бен Талал;

    строящееся административное здание на пересечении проспекта Туран и улицы №227.

    По словам А.Саипова, владельцы указанных земельных участков ознакомлены с предлагаемыми акиматом суммами компенсации.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Акимат Жилье Маслихат
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