Акимат столицы призвал жителей заранее планировать маршрут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с началом учебного года и окончанием сезона отпусков увеличивается трафик на дорогах. В целях обеспечения безопасности движения на некоторых улицах продолжаются дорожные работы. Учитывая все это, акимат столицы просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города поручено обеспечить максимальный выход на линию общественного транспорта, направить дополнительное количество автобусов на маршруты, которые пользуются наибольшим спросом. До конца текущего года в столице планируется запустить на линию еще 100 новых электроавтобусов.

В целях разгрузки улиц в августе этого года открыто движение по новому мосту Улы дала. Мост позволяет частично разгрузить пр. Мангилик ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею «Мынжылдык», повысить доступность нового вокзала «Нурлы жол», ЖМ Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др.

Также ведется строительство улицы А62 (на участке от улицы А91 до трассы Нур-Султан-Караганда). Здесь планируется обеспечить проезд уже осенью текущего года. Данная улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом «Нурлы Жол» и левобережной частью города. Еще один автомобильный мост – по пр. Тауелсиздик через р. Есиль – планируется открыть в следующем году.

Фото: Акимат г. Нур-Султан







