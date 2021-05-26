Акимат СКО: Пляжи в этом году закрывать не будем

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Северо-Казахстанской области обеспокоены безопасностью людей во время купания в водоемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата обсуждали подготовку к купальному сезону. Несмотря на то, что он еще не открыт и лето не наступило, на водоемах массово отдыхают люди. В регионе уже не первый день стоит жаркая погода.

«Основной наплыв отдыхающих ожидается уже к концу мая. Как показал прошлогодний купальный сезон, закрытие официальных пляжей в связи с ситуацией по коронавирусу привело к тому, что население купалось на отдаленных и бесконтрольных стихийных пляжах. Предлагаю акиматам районов и города Петропавловска совместно с управлениями санитарно-эпидемиологического контроля проработать возможность разрешения деятельности официальных пляжей в период купального сезона с соблюдением установленных санитарных норм», - сказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.

Аким области Кумар Аксакалов сообщил, что пляжи в этом году закрывать не планируют.

«В прошлом году пришлось идти на такие меры. Ситуация была неконтролируемой, не знали, что нас ожидает. Риски были высокие. В этом году мы видим, что можно позволить. Ситуация нормализовалась. Идет вакцинация, все под контролем. Пляжи закрывать не будем. Безусловно, необходимо соблюдать социальную дистанцию», - сказал Кумар Аксакалов.

Обеспокоенность спасателей вызывают так называемые дикие пляжи. Именно на несанкционированных местах купания чаще всего происходят несчастные случаи.

«Каждый аким сельского округа знает эти места, но не проводит там соответствующую профилактическую работу. Необходимо установить знаки «купаться запрещено» на стихийных пляжах, совместно с местной полицейской службой усилить работу по пресечению и привлечению к ответственности за нарушение правил общего водопользования, в частности, купание в неустановленных местах и за распитие спиртных напитков в местах купания населения», - сказал Р. Камалов.

Он добавил, что уже провели 400 рейдов, раздали девять тысяч памяток и брошюр. К административной ответственности за купание в неположенных местах привлекли 30 человек, за распитие спиртных напитков в местах купания – 167.

«Акиматы районов и города подготовили 48 мест для массового купания. В то же время официальные пляжи отсутствуют в Акжарском, Аккайынском, Жамбылском, Магжана Жумабаева, Тайыншинском и Тимирязевском районах. Но люди отдыхают на водоемах в несанкционированных местах. Нужно усилить акимам контроль за такими местами либо организовать пляжи с соблюдением всех требований безопасности. Департаменту по чрезвычайным ситуация и полиции поручают усилить патрулирование всех несанкционированных мест купания», - сказал Аксакалов.

Немало нареканий со стороны спасателей получили арендаторы озер. По словам Рамиля Камалова, несмотря на прошлогоднюю критику в адрес арендаторов мест массового отдыха, безопасность отдыхающих в ряде из них оставляет желать лучшего.

«Если отдельные собственники и арендаторы принимают меры в части оборудования спасательного поста и привлечения добровольных спасателей, то большинство арендаторов игнорируют эти требования», - сказал начальник ДЧС области.

Кумар Аксакалов считает, что необходимо найти законодательную основу и обязать арендаторов озер обеспечить элементарные условия безопасности людей.



