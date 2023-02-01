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Акимат СКО оставил теплицу без электричества, не имея на это законных оснований

1 Февраля 2023, 11:55
Акимат СКО оставил теплицу без электричества, не имея на это законных оснований

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат в СКО создавал искусственный административный барьер для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

В Кызылжарском районе СКО с ноября 2022 года теплицу не подключали к электричеству.

24 января текущего года в департамент Антикоррупционной службы по СКО с жалобой на действия местного исполнительного органа обратился предприниматель.

В ходе внешнего анализа коррупционных рисков установлено, что руководитель ИП столкнулся с административным барьером при подключении к сети электроснабжения для коммерческого объекта.

Территориальное подразделение Антикора провело встречу с районным отделом архитектуры. Выяснилось, что законных оснований для отказа в подключении к сети не было.

На данный момент разрешение на подключение к электроэнергии выдано.


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