Акимат СКО и АО «Казпочта» подписали меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Казпочта» и акимат Северо-Казахстанской области намерены взаимодействовать в вопросах оказания государственных услуг в отдаленных районах и селах, а также расширения возможностей социальных карт. Сегодня председатель правления АО «Казпочта» и аким Северо-Казахстанской области подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ».

Двустороннее партнерство позволит жителям населенных пунктов, в которых нет ЦОНов, получать государственные и социальные услуги в отделениях АО «Казпочта». Это значит североказахстанцы смогут заказывать необходимые услуги без выезда в районный центр или город, экономя свое время и деньги.

Глава АО «Казпочта» отметил, что предоставление социально важных услуг через отделения почтовой связи – это еще один шаг к созданию удобств для жителей региона.

«На сегодня АО «Казпочта» - единственная компания в РК, которая может доставить посылки из любой точки мира до самых отдаленных сел. В прошлом году североказахстанцам мы доставили более 300 тысяч почтовых отправлений, что в полтора раза больше чем в 2019 г. Это наше преимущество мы решили использовать для предоставления госуслуг казахстанцам, особенно проживающим в селах, где не представлены ЦОНы. С учетом того, что мы уже имеем разветвленную сеть отделений на всей территории Казахстана, этот проект не потребует дополнительных затрат», - отметил председатель правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев.

Пилотный проект по предоставлению государственных и социальных услуг Национальный почтовый оператор уже реализует в Восточно-Казахстанской области. С 1 апреля текущего года сотрудники 167 почтовых отделений в ВКО оказывают услуги жителям посредством порталов egov.kz и aleumet.egov.kz. Данный опыт будет будет внедрен в отделениях почтовой связи в Северо-Казахстанской области.

«Мы все видим как «Казпочта» вносит большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Жители области обслуживаются в 167 отделениях почтовой связи, в которых трудятся 1 304 человек. Это целая армия. На сегодня автоматизировано 139 отделений. Уже в этом году планируем довести этот показатель до 100%. Тем самым создадим удобства для всего населения области», - сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Планируется, что госуслуги будут оказывать сотрудники около 100 районных и сельских почтовых отделений. Североказахстанцы смогут оформить в отделениях почтовой связи электронную цифровую подпись и другие государственные услуги в режиме онлайн, подать заявки на получение гарантированного социального пакета для детей или на получение технических средств реабилитации.

Кроме того, в рамках цифровой трансформации планируется расширить потенциал социальных карт. На сегодня это классические платежные карты от АО «Казпочта», на которые можно зачислять пенсии, пособия,стипендии, заработную плату, с дополнительными возможностями. В частности, соцкарты после интеграции с системами электронного билетирования, пропусков в учебные заведения, оплаты питания можно будет использовать в качестве транспортной и школьной. Пополнять карты в регионе можно в почтовых отделениях, в банкоматах и платёжных терминалах, а также на сайте post.kz и в одноименном мобильном приложении.