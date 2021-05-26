Акимат СКО: детские лагеря изношены на 100%

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области детские оздоровительные лагеря изношены на 100%. Об этом заявила на заседании акимата руководитель управления образования Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Г. Каримова подчеркнула, что все лагеря были открыты в 50-70-е годы. Они не соответствуют современным требованиям, безопасности, комфорту.

«Есть вопрос по водообеспечению. В частности, в Жамбылском районе лагерь «Лесная поляна» - нет централизованного водоснабжения, питьевая вода привозная. С прошлого года была проведена работа по подключению данного лагеря к Сергеевскому водопроводу. Но подача воды планируется лишь к концу июня. Для решения данного вопроса ведутся переговоры с руководством «Есиль Су». Сроки пребывания детей в оздоровительных лагерях составляют практически всего 2-2,5 месяца. Возникают трудности по передаче в доверительное управление. Лагеря требуют больших капиталовложений, являются экономически непривлекательными», - сказала Г. Каримова.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что нужно продолжать работу по передаче лагерей в доверительное управление, искать инвесторов. Лагеря передавать, как минимум, на 10 лет.

«У нас есть хорошие примеры сотрудничества. Инвестор создает лучшую инфраструктуру в лагерях и перезапускает их работу. В этом году инвесторы вложили около 100 млн тенге. Работу по передаче лагерей в доверительное управление необходимо продолжить. Совместно с акимами районов заниматься поиском инвесторов. Договоры должны быть на долгосрочной основе. Никто не будет вкладывать средства, если лагерь передать на год или два. Минимум на 10 лет нужно передавать. И постоянно контролировать. Если ничего с первого года не делается, вернуть лагерь. В договоре это предусмотреть», - сказал К. Аксакалов.

В этом году на капитальный и текущий ремонты лагерей выделили 118 млн тенге. В том числе 102 млн тенге – средства инвесторов, более 3 млн тенге – спонсорские.



