Акимат Семея обратился в правоохранительные органы из-за разрушения старинного особняка

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Отдел культуры и развития языков акимата Семея направил обращение в правоохранительные органы по факту несанкционированного разрушения бывшего купеческого особняка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В Семее произошло несанкционированное разрушение стены бывшего купеческого особняка, который в настоящее время проходит историко-культурную экспертизу с целью установления его исторической значимости и степени сохранности.

Как сообщили в акимате, ранее владелец здания построил рядом с ним торговый дом и планировал снести бывший особняк, чтобы возвести на его месте жилой дом. В рамках рабочего визита в Семей аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встречался с предпринимателем и в ходе беседы с ним сообщил, что власти намерены выделить финансовые средства на приведение строения в первозданный вид. Также он отметил, что местные исполнительные органы подготовили документы, необходимые для подтверждения исторической ценности здания.

По информации управления культуры ВКО, процесс придания старинному зданию статуса памятника истории и культуры местного значения уже запущен, поэтому владелец должен обеспечивать его сохранность.

«Здание пока не входит в государственный список памятников истории и культуры, однако 9 июня текущего года на заседании областной комиссии по охране памятников истории и культуры был рассмотрен вопрос придания ему статуса памятника истории и культуры местного значения», - сообщила и.о. руководителя управления культуры ВКО Раушан Нурмуханова.

Таким образом, по ее словам, с 9 июня владелец бывшего особняка купца должен соблюдать обеспечивать его сохранность. Вместо этого он допустил разрушение одной из стен здания. Отдел культуры и развития языков Семея обратился в правоохранительные органы. Если выяснится, что особняк пострадал от рук хозяина, в его отношении будет заведено уголовное дело.