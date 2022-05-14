Акимат сделал предложение молодежи Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодых людей столицы в возрасте от 14 до 29 лет приглашают на работу в рядах студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов «Jasyl el», передает МИА «Казинформ».
На работу в проекте «Жасыл ел» в первую очередь принимаются дети из многодетных, малообеспеченных семей, безработная молодежь. От штаба «Жасыл ел» предоставляются бесплатная форма и заработная плата в размере 64 564 тенге в месяц, сообщили в столичном акимате.
Работа продлится с 1 по 30 июня. Сотрудники будут заняты пять дней в неделю, от четырех часов в день. Заявления принимаются с 16 по 20 мая.
«Количество мест ограничено. Документы учеников принимаются сотрудником, ответственным за проект «Жасыл ел» в учебных заведениях, где они обучаются», – уточнили в столичной администрации.
Кандидатам необходимые предоставить следующие документы:
– копию удостоверения личности или свидетельства о рождении
– копию удостоверения личности законного представителя ребенка (владельца счета)
– справку о наличии счета с 20-значным номером (только Kaspi bank)
– документ, подтверждающий социальный статус (удостоверение о многодетной семье, справка об АСП для малообеспеченных семей)
– заявление от ребенка и законного представителя (заполняется на месте сдачи заявления)
Также в акимате сообщили, что в текущем году, помимо ежегодных квот выделены дополнительные – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 до 29 лет.
Для молодежи данной категории предоставляется:
– бесплатная форма
– заработная плата в размере 64 564 тенге ежемесячно
– возможность трудоустройства сроком до шести месяцев
– возможность дальнейшего успешного трудоустройства
По всем вопросам, связанным с местом, графиком, сроком, условиями работы и предложениями можно проконсультироваться по телефонам: +7 707 860 51 11, +7 775 331 32
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