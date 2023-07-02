Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Пустующее жилье в Рудном будут восстанавливать и реконструировать за счет бюджетных средств. Это делается с целью сокращения очередности на получение жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году, по информации акима Рудного Виктора Ионенко, в городе были сданы в эксплуатацию 2 жилых многоквартирных дома на 120 квартир. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 3 жилых дома на 165 квартир, в 2024 году – также 3 дома, но уже на 180 квартир.

«Очередность на получение жилья по всем категориям граждан составляет 5008 человек, в том числе из числа многодетных – 249, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1519 человек. В целях сокращения очередности в городе начата работа по восстановлению пустующего жилья. За счет городского бюджета ведется разработка проектно-сметной документации на восстановление дома по улице Сандригайло, 59. Восстановительные работы будут начаты во втором полугодии», - сообщил В. Ионенко.

Также частными собственниками ведется реконструкция пяти жилых домов. В дальнейшем, по словам акима Рудного, будет рассмотрен вопрос по выкупу квартир за счет городского бюджета, что позволит выделить 124 квартир очередникам.