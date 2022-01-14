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    Акимат Риддера опроверг информацию о цене на газ в 120 тенге за литр

    14 Января 2022, 16:15

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором говорится, что цена на сжиженный газ в городе Риддере (Восточно-Казахстнская область) составляет 120 тенге за литр. Информацию опровергли в пресс-службе акимата Риддера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

    «Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях о стоимости автогаза 14 января 2022 года на заправке в Риддере по 120 тенге за литр, не соответствует действительности. Сжиженный газ на АГЗС, расположенной по адресу: г. Риддер, пер. Хлебный, 3, по состоянию на 14 января 2022 года продается по 60 тенге за литр», — сообщили в ведомстве.

    Эту информацию также подтвердил директор газового хозяйства города Риддера Александр Федоров.

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    Энергетика Восточно-Казахстанская область Фейки Топливо
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