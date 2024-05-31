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    13:15, 31 Май 2024 | GMT +6

    Акимат планировал закупить в Щучинске служебное жилье по цене роскошной квартиры

    госзакупки, жилье
    Фото: freepik

    Прокуратура Акмолинской области предотвратила закупку служебного жилья по завышенной стоимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Прокуратурой Бурабайского района в ходе анализа соблюдения норм Бюджетного кодекса установлено, что аппаратом акима Бурабайского района в текущем году запланирована государственная закупка по приобретению 3-х комнатной квартиры, площадью 40 - 60 квадратных метров, на сумму 30 млн тенге.

    Между тем мониторинг объявлений о продажах квартир на интернет-площадках (krisha.kz, olx) с аналогичными характеристиками показал, что цены в Щучинске варьируются от 10,5 млн тенге до 22,5 млн тенге, что в среднем составляет 16 млн тенге.

    Тем самым, в нарушение принципов действующего законодательства и Кодекса необоснованно завышена сумма планируемой закупки.

    По акту надзора в план государственных закупок внесены изменения, планируемая закупка скорректирована с учетом средней рыночной стоимости квартир.

     

    Теги:
    Госзакупки Генпрокуратура Жилье Прокуратура Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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