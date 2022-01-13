Акимат Петропавловска: в уборке улиц участвуют 100 единиц техники
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске поменялся генеральный подрядчик, занимающийся содержанием дорог города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в начале этого года заключили договор с ТОО «Благоустройство Север». Теперь эта компания будет отвечать за уборку городских улиц.
В отделе утверждают, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.
«Очистка и вывоз снега на улицах города производится ежедневно согласно очередности. В ночное время на улицах города задействовано около 100 единиц техники. Со временем их число будет увеличиваться. Проводятся работы по очистке и подсыпке тротуаров, пешеходных переходов, парков, скверов. Задействовано 110 человек и 40 единиц техники. В работе применяется противогололедный реагент «Ледоруб эко+» и пескосоляная смесь», - проинформировали в пресс-службе.
Горакимат просит водителей не оставлять на ночь машины вдоль дороги, так как это затрудняет работу снегоуборочной техники.
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