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    15:00, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Акимат Петропавловска: Снег с улиц вывозим по ночам

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – С улиц Петропавловска, начиная с ноября, вывезли 280 тысяч кубометров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, уборку улиц подрядные организации осуществляют преимущественно в ночное время.

    В зимнем содержании дорог Петропавловска задействованы 20 предприятий, на балансе которых находится около 300 единиц техники. Механизированной очисткой улиц занимаются 16 подрядных организаций. Работы идут с десяти часов вечера до пяти часов утра.

    «Территорию города разделили на 11 маршрутов. Каждый закрепили за коммунальными службами. На маршруте подрядчики проводят механизированную очистку, погрузку и вывоз снега, обработку противогололедными материалами. Ежедневно на маршрутах задействовано 90 единиц техники», - рассказали в пресс-службе.

    Противогололедными материалами проезжую часть обрабатывают семь единиц техники с пяти до семи часов утра.

    Погрузку и вывоз снега стараются проводить в ночное время. По информации пресс-службы, в этих работах задействовали 300 единиц техники.

    В то же время аким Петропавловска Булат Жумабеков на своей странице в социальной сети призвал жителей города контролировать качество уборки улиц.

    «Данные по качеству чистки и вывозу снега, авариям, вопросам благоустройства города аккумулируются в ситуационном центре IKOMEK-109. Здесь горожане могут оставлять заявки по некачественной уборке снега и другим замечаниям. Хотел бы, чтобы в контроле качества жизни города участвовали сами жители», - написал Б. Жумабеков.


    Теги:
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