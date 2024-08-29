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    16:50, 29 Август 2024 | GMT +6

    Акимат области Абай и руководство КТЖ обсудили реализацию детской железной дороги в Семее

    Строительство детской железной дороги в Семее находится на финальной стадии
    Фото: КТЖ

    В ходе рабочей поездки руководства КТЖ по регионам в Семее состоялась встреча с акимом области Абай Нурланом Уранхаевым. Обсуждены вопросы возрождения детской железной дороги, которая была закрыта в 1995 году, передает агентство Kazinform.

    Строительство детской железной дороги в Семее находится на финальной стадии

    На сегодня строительство детской железной дороги находится на финальной стадии. В тестовом режиме уже был проведен запуск подвижного состава, который состоит из вагонов и тепловоза, произведенных в Удмуртии на Камбарском машиностроительном заводе. Все конструкции выполнены с учетом современных требований безопасности и комфорта.

    Строительство детской железной дороги в Семее находится на финальной стадии
    Строительство детской железной дороги в Семее находится на финальной стадии

    Руководство КТЖ выразило готовность оказать всестороннюю поддержку в процессе эксплуатации детской железной дороги, а также в обучении необходимого персонала.

    Более того, обсуждается возможность создания специального детского кружка, где школьники смогут изучать основы железнодорожной профессии. Такой кружок станет отличной платформой для будущих специалистов. Главная цель - формирование у молодежи интерес к железнодорожному делу и предоставление начальных профессиональных навыков.

    Теги:
    Семей КТЖ Абайская область Железная дорога Акимы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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