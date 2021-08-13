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Акимат Нур-Султана выделит средства для помощи пострадавшим на Семипалатинском полигоне
13 Августа 2021 11:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Бахтияр Гарифуллин озвучил решение маслихата по оказанию соцпомощи пострадавшим на Семипалатинском ядерном полигоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Проектом решения маслихата предполагается включить социальную помощь в размере 2,5 МРП к памятным датам лицам, пострадавших в ходе ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном испытательном полигоне. В эту категорию мы включаем пенсионеров и получателей единовременной социальной компенсации», - сказал Бахтияр Гарифуллин на заседании Общественного совета города.
По его словам, при реализации социальной помощи из бюджета города потребуется 6,4 млн тенге.
«По данному вопросу к нам также обратилось общественное объединение, состоящее в обществе пострадавших в Семипалатинске, данную меру мы вынесли на обсуждение общественного совета», - заключил спикер.
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