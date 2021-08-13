Акимат Нур-Султана выделит средства для помощи пострадавшим на Семипалатинском полигоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Бахтияр Гарифуллин озвучил решение маслихата по оказанию соцпомощи пострадавшим на Семипалатинском ядерном полигоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проектом решения маслихата предполагается включить социальную помощь в размере 2,5 МРП к памятным датам лицам, пострадавших в ходе ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном испытательном полигоне. В эту категорию мы включаем пенсионеров и получателей единовременной социальной компенсации», - сказал Бахтияр Гарифуллин на заседании Общественного совета города.

По его словам, при реализации социальной помощи из бюджета города потребуется 6,4 млн тенге.

«По данному вопросу к нам также обратилось общественное объединение, состоящее в обществе пострадавших в Семипалатинске, данную меру мы вынесли на обсуждение общественного совета», - заключил спикер.



