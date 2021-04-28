Акимат Нур-Султана выделит Санжару Ташкенбаю грант на обучение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что Санжару Ташкенбаю, который стал чемпионом мира по боксу среди молодежи, будет выделен грант на обучение, передает МИА «Казинформ».

«На молодежном чемпионате мира по боксу в Польше наш житель столицы – Санжар Ташкенбай – занял первое место! Санжар учится в 11 классе, после школы решил всецело посвятить свою жизнь спорту. Санжару выделим грант на обучение в высшем учебном заведении, вручили денежное вознаграждение. Кроме того, как чемпион мира по боксу среди молодежи будет получать ежемесячное материальное содержание в размере 170 тыс. тенге. Также отметили заслуги тренера!

За каждым пьедесталом и победой стоят годы тренировок, огромный труд, железная воля и характер! А самое главное – вера в себя и в свои силы. На соревнованиях и чемпионатах наши спортсмены представляют не только себя, своего тренера и семью, но и весь Казахстан, и свой родной город, развевая флаг нашей страны. Тысячи болельщиков поддерживают их! Мы же со своей стороны будем и дальше оказывать поддержку и создавать условия для занятий спортом!

Ранее юные спортсмены во время встреч говорили, что хотели бы и дальше развиваться в своем направлении – для поддержки наших будущих чемпионов с нового учебного года увеличили количество грантов по линии спорта.

Для действующих спортсменов увеличили размер ежемесячного материального содержания, который последние 10 лет оставался неизменным. Увеличение выплат спортсменам, входящих в состав сборных команд РК и выступающих в составах сборной, также их тренерам улучшит условия жизни, будет и дальше подстегивать их заниматься спортом на профессиональном уровне. Ежемесячную выплату получали только 84 спортсмена, вошедшие в Национальную сборную. Теперь их количество выросло более чем в два раза.

При этом спорт - это не только выступления на чемпионатах и соревнованиях. Спорт - это образ жизни, который позволяет укреплять иммунитет и здоровье. И для нас важно вовлекать горожан в массовый спорт еще с юных лет. Для этого строим общественные пространства (парки, скверы, бульвары), дворы, расширяем сеть спортивных учреждений, строим велодорожки и т.д.

Глава государства уделяет особое внимание развитию массового спорта среди населения и популяризации ведения активного здорового образа жизни», - написал аким столицы.

Напомним, 23 апреля казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел финальный бой на молодежном чемпионате мира в Кельце (Польша). Его соперником по финалу в весовой категории до 49 кг был действующий чемпион Европы, россиянин Роберт Бадалян. Этот поединок закончился победой Ташкенбая раздельным решением судей.

Фото: Александр Куприенко



