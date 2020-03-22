Акимат Нур-Султана внедрил приложение, позволяющее сократить время регистрации на блокпостах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в целях нераспространения коронавирусной инфекции с 00ч. 22 марта закрыт въезд/выезд из города. По периметру города установлены 6 блокпостов - на всех участках несут службу полицейские, военнослужащие, медработники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Акиматом столицы для значительного сокращения времени регистрации на блокпостах и сбора данных миграционных потоков разработано мобильное приложение «Сергек: блокпост».

Оно установлено на мобильные планшеты сотрудников полиции. Ведётся полный мониторинг как передвижения автосредств, так и людей между населенными пунктами. К примеру, приложение позволяет видеть через какое время автомобиль выехал из города и с тем ли количеством людей. Кроме того, в базе приложения загружены данные сотрудников, которые работают на объектах жизнеобеспечения города: ТЭЦ, коммунальные службы, сотрудники ДЧС и т.д, тем самым они смогут заезжать и выезжать из города на работу. На всех блокпостах столицы для бесперебойной доставки продовольствия и товаров первой необходимости организован «зелёный коридор»: водителям и экспедиторам необходимо иметь маски, удостоверение личности, техпаспорт, документы на товар. Фиксируется время заезда и выезда транспорта. Отклонение от маршрута не допускается. Каждый груз отслеживается в онлайн-режиме в приложении «Сергек:блокпост».



