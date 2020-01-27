Акимат Нур-Султана усиливает меры безопасности из-за угрозы коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя акима столицы Бахтияра Макена состоялось совещание по недопущению распространения коронавируса и предупредительным мерам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В мероприятии приняли участие руководители аэропорта, железнодорожных вокзалов, управления общественного здравоохранения и департамента охраны общественного здоровья и других городских служб.
По поручению Президента Республики Казахстан К. Токаева центральными и местными исполнительными органами принимаются организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана. Правительством РК создана межведомственная комиссия под председательством заместителя Премьер-Министра Б. Сапарбаева, которой поручено подготовить план действий по недопущению распространения коронавируса в Казахстане.
Заместитель акима отметил важность работы по усилению санитарного контроля в аэропорту и вокзалах, потребовал принять меры, упреждающие распространение коронавируса на территории столицы.
В настоящее время в городе создана рабочая группа по локализации и ликвидации случаев завоза коронавирусной инфекции на территории Нур-Султана, усилен тепловизионный контроль за прибывающими международными авиарейсами, проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц, организована профилактическая работа с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, летным составом, проводниками пассажирских поездов.
Ситуация находится на постоянном контроле.
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