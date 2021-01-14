Акимат Нур-Султана расторг договор с подрядчиком после падения женщины в колодец

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель пресс-службы акимата города Нур-Султан Акмарал Олжабаева прокомментировала вчерашний случай с женщиной, упавшей в открытый колодец по улице Кабанбай батыра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно участка, где произошло падение женщины в люк, за ненадлежащее исполнение работ был расторгнут договор с подрядчиком. Недобросовестным подрядчиком был скрыт дефект. Данный участок ещё не принят на баланс из-за незавершенных ремонтных работ», - пояснила Акмарал Олжабаева.

Она отметила, что на ежедневной основе местным исполнительным органом проводятся работы по закрытию люков. Основная причина появления открытых люков - кража крышек.

«Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры дополнительно будет проведена ревизия канализационных люков», - заверила руководитель пресс-службы акимата города Нур-Султан Акмарал Олжабаева.

Напомним, вчера женщина упала в открытый колодец в Нур-Султане.