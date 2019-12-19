Акимат Нур-Султана провел для детей новогоднюю елку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В торгово-развлекательном центре «Mega Silk Way» состоялась новогодняя елка для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Заместитель акима столицы Бахтияр Макен поздравил ребятишек с наступающим праздником и вручил им подарки.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам счастливого детства, крепкого здоровья и долгой жизни! А еще я вам желаю хорошо учиться в школе, чтобы вы выросли и стали образованными и достойными гражданами нашей страны», - сказал он.





Кроме того, заместитель акима выразил благодарность педагогам, которые неустанно дарят детям знания.

«До этого в рамках акции «Қайырымды қала» мы организовали для детей из социально уязвимых слоев населения бесплатное посещение шоу дельфинов. И много других различных мероприятий было проведено для них. Все это стало возможным, потому что Глава государства уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для полноценного развития подрастающего поколения. Дети - наше будущее! Мы надеемся на вас», - отметил Бахтияр Макен.





«Акимат города Нур-Султан проводит месячник милосердия для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями. Вот и накануне Нового года столичный акимат совместно с «Mega Silk Way» и «Happylon» организовали яркий праздник для юных астанчан. Подарки для них подготовил корпоративный фонд «Нұрлы Астана». Сегодня праздничное мероприятие посетили около 150 детей из 10 школ города», - сообщила главный специалист аппарата акима столицы Сауле Бейсембаева.





Во время новогодней елки детям в течение часа бесплатно предоставили все развлекательные аттракционы в «Happylon».

Отметим, что в рамках акции «Нұр-Сұлтан – қайырымды қала» столичная молодежь, в том числе молодые предприниматели проводят различные благотворительные мероприятия для поддержки социально уязвимых слоев населения.