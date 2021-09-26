Акимат Нур-Султана принимает заявки на получение кредитов предпринимателями для сдерживания цен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление по инвестициям и развитию предпринимательства принимает заявки на предоставление кредитов субъектам предпринимательства в рамках внедрения механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары акимат города предоставляет займ субъектам предпринимательства на условиях возвратности, срочности, обеспеченности и платности путем заключения соответствующего договора займа. Получатели кредитных средств определяются комиссией на основании их соответствия установленным требованиям.

Критерии отбора следующие:

Субъекты предпринимательства, имеющие в собственности либо на правах аренды торгово-логистическую инфраструктуру, состоящую из складских сооружений и других помещений со специальным оборудованием, предназначенным для надлежащего хранения продовольственных товаров и выполнения закупочных и иных операций с продовольственными товарами, и позволяющую обеспечить комплекс мер, направленных на сдерживание цен на СЗПТ;

Субъекты предпринимательства на момент рассмотрения заявки не должны являться банкротами;

Субъект предпринимательства, в момент рассмотрения заявки не должен находиться в списке недобросовестных организаций поставщиков.

Вместе с тем, для подачи заявки на рассмотрение комиссии субъектам предпринимательства необходимо предоставить ряд документов. В том числе:

заявку с указанием суммы займа, а также с указанием необходимых расчетов по затратам, предлагаемый перечень продовольственных товаров, сроков возврата займа;

финансовую отчетность за предыдущий и/или текущий финансовый год с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности, перечня основных средств; (согласовали данный пункт);

нотариально засвидетельствованную копию Устава субъекта предпринимательства;

справку о государственной регистрации (перерегистрации);

нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя (для юридических лиц);

доверенность лицу (лицам), представляющему интересы, на право подписания заявки, за исключением первого руководителя;

информацию об имеющихся кредитах и кредитной истории;

информацию об отсутствии налоговой задолженности и обязательным платежам в бюджет, задолженности по заработной плате и социальным отчислениям.

Заявление на получение кредита подается ав ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан», расположенное по адресу: Бейбітшілік, 11, каб. 622. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 55-14-78.