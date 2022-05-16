16 Мая 2022 15:47

Акимат Нур-Султана не регулирует частные парковки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Владельцы частных парковок могут не согласовывать тарифы с госорганами. Об этом сообщили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с требованиями правил организации автостоянок (автопарковок) на территории города, утвержденных постановлением акимата столицы от 3 мая 2016 года, на территории столицы автостоянки (автопарковки), в зависимости от формы собственности, разделяются на коммунальные и частные. Так, отмечаем, что акимат г. Нур-Султан организует и определяет механизм пользования только коммунальными парковками», - сообщили в пресс-службе акимата в ответ на запрос редакции.

Согласно предоставленной информации, частные парковочные места являются частной собственностью юридических или физических лиц.

В связи с чем, компетенция акимата по регулирования отношений в сфере парковочного пространства не может распространяться на частные парковочные места.

«Также отмечаем, что владельцы таких частных парковочных мест вправе определять тариф по своему усмотрению без согласования с государственными органами. Таким образом, государственные органы не вправе вмешиваться в определение тарифа такими лицами, за исключением случаев, когда они нарушают законодательство», - говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, зоны платной парковки, нумерация которых начинается с 11**, 2***, 3***, 4***, с 1 марта 2022 года переведены в рабочий режим согласно постановлению акимата столицы. Оплату необходимо произвести в первые 30 минут. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны. Синяя дорожная разметка появится в зонах платных парковок Нур-Султана. Кроме того, в столице внедряют систему, которая автоматически фиксирует остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах, без привлечения сотрудников полиции. Нарушения правил парковки автомобилей теперь будут фиксировать при помощи комплексов фотовидеофиксации «Дозор-М», которыми оборудованы спецавтомобили ТОО «Парковочное пространство Астаны». ТОО «Парковочное пространство Астаны» планирует запуск 10 тыс. парковочных мест в столице в этом году.