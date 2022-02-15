Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат города Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Как сообщили в столичном акимате, на сегодня более 30 подведомственных организаций и управлений акимата г. Нур-Султан арендуют помещения у частных лиц, тем самым ежегодно оплачивая за аренду почти 1 миллиард тенге. Данная сумма, с учетом ежегодного повышения стоимости аренды, будет только расти.
«Учитывая вышеизложенное, и то, что данные организации расположены в разных районах, уже давно назрела необходимость одного здания, где были бы расположены Управления и подведомственные организации акимата. Таким образом, выкуп единого здания «Sine Tempore» позволяет не только сэкономить средства на аренде, но и оказывать услуги по принципу «одного окна» (данное здание находится рядом с городским акиматом)», - говорится в сообщении.
По информации акимата, в 2020 году двумя компаниями по вышестоящему объекту была проведена оценка стоимости, которые оценили на сумму почти 12,6 млрд тенге и 11, 7 млрд тенге. В 2021 году была произведена ещё одна независимая оценка, где стоимость была указана в пределах 9,5 млрд тенге.
«Приобретение здания на наименьшую из предложенных сумм осуществлено с согласия городского маслихата», – отмечают в столичном акимате.
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