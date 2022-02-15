+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа

15 Февраля 2022 17:10
Поделиться:
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат города Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Новости по теме
Свыше 200 млн тенге пытались вывезти из Казахстана через столичный аэропорт в 2021 году
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области Общественный транспорт, ветхие дома: аким Алматы ознакомился с проблемами Жетысуского района Как решается вопрос дефицита пастбищ в Карагандинской области

Как сообщили в столичном акимате, на сегодня более 30 подведомственных организаций и управлений акимата г. Нур-Султан арендуют помещения у частных лиц, тем самым ежегодно оплачивая за аренду почти 1 миллиард тенге. Данная сумма, с учетом ежегодного повышения стоимости аренды, будет только расти.

«Учитывая вышеизложенное, и то, что данные организации расположены в разных районах, уже давно назрела необходимость одного здания, где были бы расположены Управления и подведомственные организации акимата. Таким образом, выкуп единого здания «Sine Tempore» позволяет не только сэкономить средства на аренде, но и оказывать услуги по принципу «одного окна» (данное здание находится рядом с городским акиматом)», - говорится в сообщении.

По информации акимата, в 2020 году двумя компаниями по вышестоящему объекту была проведена оценка стоимости, которые оценили на сумму почти 12,6 млрд тенге и 11, 7 млрд тенге. В 2021 году была произведена ещё одна независимая оценка, где стоимость была указана в пределах 9,5 млрд тенге.

«Приобретение здания на наименьшую из предложенных сумм осуществлено с согласия городского маслихата», – отмечают в столичном акимате.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат  
Поделиться:
Новости по теме
Свыше 200 млн тенге пытались вывезти из Казахстана через столичный аэропорт в 2021 году
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
Общественный транспорт, ветхие дома: аким Алматы ознакомился с проблемами Жетысуского района
Как решается вопрос дефицита пастбищ в Карагандинской области
Популярное
1 Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
2 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
3 Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
4 Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
5 Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
6 Метель и сильный снег в Нур-Султане: ДЧС обратился к горожанам
Читайте также
За прошедшую ночь из столицы вывезли почти 28 тысяч кубометров снега
Обновлен список компаний, получивших разрешение на привлечение средств дольщиков в Нур-Султане
Глава жамбылской полиции обратился к жителям области
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Олимпиада-2022 в Пекине: кто лидирует в медальном зачете
Акмаржан Калмурзаева выступила в финале фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
Метель и сильный снег в Нур-Султане: ДЧС обратился к горожанам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив