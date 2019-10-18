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Акимат Нур-Султана дал разрешение на проведение мирного митинга против бытового насилия

18 Октября 2019 18:13
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Акимат Нур-Султана дал разрешение на проведение мирного митинга против бытового насилия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный акимат выдал разрешение на проведение мирного митинга, целью которого является привлечение внимания общества к вопросам важности воспитания и сохранения семейных ценностей, традиций уважительного отношения друг к другу, включая права женщин и детей. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Информацию о проведении мирного митинга опубликовала на своей странице Анара Битебаева – одна из гражданских активисток столицы.

«Мы гражданские активисты столицы выражаем крайнюю обеспокоенность случаем, произошедшем 6 октября т.г., когда стало известно о том, что в ходе семейного конфликта, мужчина вывез жену на пустырь в безлюдное место, облил бензином и поджег. В результате чего, потерпевшая была доставлена в больницу с термическим ожогом. Врачи отметили, что у женщины тяжелые ожоги 3-4 степени. Кроме ожога, у нее перелом ключицы. В настоящее время пострадавшая женщина находится на лечении в НИИ травматологии и ортопедии.

Это вызов для всего общества. В последнее время преступления против женщин, детей, стариков приобрели массовый характер. Для предотвращения преступлений акцент необходимо делать на профилактике. Причем, профилактикой должно заниматься все общество. Если общество не объединится против такого рода насилия, то оно будет продолжаться.

Цель мирного митинга:

Привлечение внимания общества к вопросам важности воспитания и сохранения семейных ценностей, традиций уважительного отношения друг к другу, включая права женщин и детей», - сообщила Анара Битебаев.

Гражданские активисты требуют обеспечить объективного расследования по всем фактам насилия в отношении женщин, стариков и детей. Также общественные деятели выступают за разработку и качественную реализацию программы «Казахстан без насилия».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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