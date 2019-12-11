Акимат города Атырау напоминает НПО о необходимости представления отчета

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Акимат города Атырау сообщает о необходимости представления сведений о своей деятельности за отчетный год ежегодно в период с 1 января по 31 марта в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», передает МИА «Казинформ».

Сведения о деятельности неправительственных организаций можно ввести в электронном виде через веб-портал infonpo.gov.kz либо отправить нарочно и по почте по адресу: 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 15, Комитет по делам гражданского общества Министерства общественного развития Республики Казахстан.

«Также доводим до вашего сведения о предусмотренном ответственности в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 489-1 кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» за несвоевременное представление сведений и представление недостоверных или заведомо ложных сведений о своей деятельности в базу данных неправительственных организаций. В связи с этим, ежегодно в период с 1 января по 31 марта, просим обратить внимание на необходимость предоставления в уполномоченный орган по взаимодействию с неправительственными организациями сведений о деятельности вашей организации за отчетный год, в том числе и о своих учредителях, составе имущества, источниках формирования и направлении расходования денег. При наличии дополнительных вопросов по данной информации можете обратиться в коммунальное государственное учреждение «Гражданский центр управления внутренней политики Атырауской области». Адрес: г. Атырау, ул. Махамбета, 88. Контактные телефоны: +7 778 663 92 63, 76-38-46, 76-38-47», - сообщили в акимате Атырау.