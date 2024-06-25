Акимат Атырау растратил 800 млн тенге на благоустройство дворов – Антикор
Акиматом города Атырау реализуется проект «Благоустройство 100 дворов». Однако в рамках проекта выявлены нарушения на сумму более 800 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации Атырауского областного департамента Агентства по противодействию коррупции, проверена работа по благоустройству дворов в микрорайоне Алмагуль.
- Волонтеры по противодействию коррупции совместно с представителями Атырауского филиала РОО «Путь справедливости» с осени прошлого года взяли на контроль проект благоустройства городских дворовых площадок. Ежемесячно проводится мониторинг качества проводимой работы. В текущем году при мониторинге проекта «Благоустройство 100 дворов» в микрорайоне Алмагуль выявлены нарушения на сумму более 800 млн тенге, - сообщили в пресс-службе департамента.
В июле прошлого года была оплачена укладка брусчатки, в августе – асфальтобетонное покрытие дворовых территорий, тротуаров и площадок, рулонное и искусственное покрытие детских и спортивных, футбольных полей, в ноябре – установка детских и спортивных площадок, укладка роликов, установка разметки.
По результатам мониторинга, выявили незаконное подписание актов выполненных работ за невыполненные работы на сумму 60 миллионов тенге.
Подрядчик установил игровую площадку, спортивную зону и заменил асфальт. Однако в 1-м и 3-м домах не поставил бордюр.
Аналогичная ситуация в дворах домов 7, 8, 9, 14, 15, 16.
Заказчик при разработке проектно-сметной документации оценил один комплект мраморных стульев, урн и бордюров на сумму 470 тыс. тенге.
Однако прокуратура в целях экономии бюджетных средств предложила заменить эти мусорные баки и скамейки на водостойкие, изготовленные из обработанной древесины, стоимостью около 40-50 тысяч тенге. Это в 10 раз дешевле, чем цена, указанная в ПСД.
Однако акимат вместо того, чтобы сэкономить указанные средства, закупил 107 железных скамеек и установил все в одном месте, на площадке во дворе домов 72 и 74 по улице Б. Аманшина. Также в этих дворах стоят карусель и качели без сидений, и песочница без песка.
Отсутствуют зонт в виде гриба, лыжный тренажер и мусорные баки.
- Нарушениям, в том числе необоснованной оплате за невыполненные работы по благоустройству способствовало игнорирование или незнание закона и недобросовестное отношение к своим функциональным обязанностям руководителя отдела. Если заказчик примет проделанные работы и сдаст в эксплуатацию с нынешними нарушениями, то последует уголовная ответственность, а если подрядная организация не выполнит свои обязательства перед заказчиком, она будет признана недобросовестным участником госзакупок, а за невыполнение строительно-монтажных работ привлечена к административной ответственности с лишением лицензии на строительно-монтажные работы, - пояснили в пресс-службе департамента.