Акимат Атырау растратил 800 млн тенге на благоустройство дворов – Антикор

Акиматом города Атырау реализуется проект «Благоустройство 100 дворов». Однако в рамках проекта выявлены нарушения на сумму более 800 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Атырауского областного департамента Агентства по противодействию коррупции, проверена работа по благоустройству дворов в микрорайоне Алмагуль.

- Волонтеры по противодействию коррупции совместно с представителями Атырауского филиала РОО «Путь справедливости» с осени прошлого года взяли на контроль проект благоустройства городских дворовых площадок. Ежемесячно проводится мониторинг качества проводимой работы. В текущем году при мониторинге проекта «Благоустройство 100 дворов» в микрорайоне Алмагуль выявлены нарушения на сумму более 800 млн тенге, - сообщили в пресс-службе департамента.

В июле прошлого года была оплачена укладка брусчатки, в августе – асфальтобетонное покрытие дворовых территорий, тротуаров и площадок, рулонное и искусственное покрытие детских и спортивных, футбольных полей, в ноябре – установка детских и спортивных площадок, укладка роликов, установка разметки.

Фото: Атырауский областной департамент Агентства по противодействию коррупции

По результатам мониторинга, выявили незаконное подписание актов выполненных работ за невыполненные работы на сумму 60 миллионов тенге.

Подрядчик установил игровую площадку, спортивную зону и заменил асфальт. Однако в 1-м и 3-м домах не поставил бордюр.

Аналогичная ситуация в дворах домов 7, 8, 9, 14, 15, 16.

Заказчик при разработке проектно-сметной документации оценил один комплект мраморных стульев, урн и бордюров на сумму 470 тыс. тенге.

Однако прокуратура в целях экономии бюджетных средств предложила заменить эти мусорные баки и скамейки на водостойкие, изготовленные из обработанной древесины, стоимостью около 40-50 тысяч тенге. Это в 10 раз дешевле, чем цена, указанная в ПСД.

Однако акимат вместо того, чтобы сэкономить указанные средства, закупил 107 железных скамеек и установил все в одном месте, на площадке во дворе домов 72 и 74 по улице Б. Аманшина. Также в этих дворах стоят карусель и качели без сидений, и песочница без песка.

Отсутствуют зонт в виде гриба, лыжный тренажер и мусорные баки.