Акимат Астаны убирает участок велодорожки в районе проспекта Мангилик ел

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны решили убрать участок велодорожки в районе проспекта Мангилик ел, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В акимате района Есиль сообщили, что на этом участке проводится комплексное благоустройство пешеходных тротуаров.

«Учитывая высокий пассажиропоток, а также потребности маломобильных граждан на участке проспекта Мангилик ел от улицы Кунаева до бульвара Нуржол принято решение демонтировать велодорожку с целью расширения пешеходной части улицы. Ранее ширина тротуара составляла 50 см. Ширина тротуара по завершению работ составит 240 см, что значительно улучшит условия передвижения пешеходов», - прокомментировали в акимате.

При этом сообщается, что на противоположной стороне проспекта со стороны Дома министерств расположена основная велодорожка, протяженностью от Центрального парка и до улицы Рыскулова.