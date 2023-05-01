Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Акимат Астаны создавал административные преграды для предпринимателей

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Мая 2023, 19:29
Акимат Астаны создавал административные преграды для предпринимателей

АСТАНА. КАЗИНФОМР - Столичная антикоррупционная служба выявила систематические нарушения сроков оказания госуслуг в сфере земельных отношений управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны и его подведомственными организациями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Астане.

Установлены системные нарушения сроков рассмотрения заявлений в рамках процедуры оказания госуслуги «Выдача разрешения на использование земельного участка для изыскательских работ».

«Акиматом поступившие заявления рассматривались в течение 15 рабочих дней, тогда как в соответствии с утвержденным стандартом срок оказания государственной услуги - 10 рабочих дней. Тем самым искусственно создавался административный барьер более чем для 200 предпринимателей», - сообщили в Антикоре.

Несоблюдение процессов оказания госуслуг является серьезным нарушением, которое может привести к значительным издержкам как для предпринимателей, так и для общества в целом, отмечают в ведомстве.

«По результатам анализа, в Акимат столицы внесены соответственные рекомендации об устранении выявленных нарушений. В настоящая время местный исполнительный орган принял к исполнению вышеуказанные рекомендации, сроки оказания государственных услуг приведены в соответствие с действительным стандартом», - добавили в ведомстве.


Бизнес   Астана   Коррупция   Акимат   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Проект по очистке рек Есиль и Акбулак запустили в столице
Проект по очистке рек Есиль и Акбулак запустили в столице
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье