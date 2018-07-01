Акимат Астаны расторг договоры с недобросовестными подрядчиками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акиматом Астаны были расторгнуты договоры с компаниями, не выполнившими обязательства по строительству дорог в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на astana.gov.kz.

Напомним, в мае аким Астаны Асет Исекешев провел ряд выездных проверок строящихся автомобильных дорог, в ходе которых уполномоченным органам дано поручение расторгать договоры с подрядчиками в случае невыполнения обязательств.

Так, в Специализированный межрайонный экономический суд было подано пять исковых заявлений о признании недобросовестными участниками государственных закупок и на расторжение договора по строительству улиц. Из них по трем организациям принято решение о расторжении договора: ТОО «DM Infrastructure» (проведение подрядных работ по строительству улицы А. Жангельдина на участке от улиц Кумисбекова до улицы Ш. Бейсековой), ТОО «SCC Company» (строительство улиц в границах участка Е10, Е30 Е15 и Е25), ТОО «Техстройсервис» (осуществление подрядных работ строительства улицы Туркестан от улицы № 23 до улицы № 30 (на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до улицы № 27).

Перед подрядными организациями стояла задача построить автодорожные объекты, которые являются магистральными улицами, образуя прочный транспортный каркас. Они, в свою очередь, призваны не только обеспечить инженерными сетями и подъездом к объектам социального значения, но и сыграть значительную роль в снятии транспортной загруженности.

В этом году в столице планируется строительство 22 новых улиц протяженностью 20,8 км и ремонт 91 улицы общей протяженностью 61,15 км.

Отметим, что в настоящее время уполномоченными органами продолжаются работы по проверке и выявлению организаций, недобросовестно выполняющих свои обязательства по строительству автодорожных объектов. В случае подтверждения факта невыполнения обязанностей по договору такие компании будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков.