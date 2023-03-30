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Акимат Астаны планирует увеличить долю доходов от платных парковок

Азамат Сыздыкбаев
30 Марта 2023, 13:30
Акимат Астаны планирует увеличить долю доходов от платных парковок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек заявил о необходимости пересмотра договоров государственно-частного партнерства по платным парковкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо пересмотреть ряд условий договоров ГЧП – во-первых, объем инвестиций, во-вторых, доли получения прибыли государством и частным инвестором, в-третьих, очень большой вопрос по местам парковок, потому что есть факты, когда парковочные места установлены рядом с социальными объектами, такими как школы, больницы», - сказал Женис Касымбек на встрече с предпринимателями.

Также, по его словам, будет пересматриваться формат работы парковок.

Кроме того, журналисты попросили акима прокомментировать информацию, согласно которой доля доходов акимата от платных парковок составляет лишь 5%. Женис Касымбек заявил о том, что распределение доходов также будет пересмотрено.

«Это было несколько лет назад. Те условия, о которых вы говорите, будут пересматриваться. Доля доходов акимата будет значительно увеличена», - добавил аким.


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