Акимат Астаны отменил концерт Максима Галкина из-за Дня учителя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление культуры Астаны предложило известному шоумену повторно подать заявку на проведение его концерта, передает МИА «Казинформ».

Ранее Максим Галкин в соцсетях заявил, что власти Казахстана препятствуют проведению его концертов.

«На государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алматы. Уже несколько месяцев я вместе с командой бьюсь за проведение этих концертов. Было все прекрасно, начали продаваться билеты, а потом пошли какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты», - пожаловался шоумен в Instagram.

В свою очередь столичные чиновники отреагировали на заявление Галкина.

«1 марта 2023 года за вх. №271 в «Управление культуры» города Астаны поступило письмо от директора ИП «TopBilet» Асланова Р. Р о проведении вечера Максима Галкина в Центральном концертном зале «Казахстан» имени Розы Баглановой 8 октября 2023 года. В связи с тем, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, организаторам вечера было рекомендовано выбрать другие даты либо другое здание», - говорится в сообщении Управление культуры акимата Астаны.

В ведомстве отметили, что повторных писем от организаторов не поступало.

«Но с учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, то проведение вечера Максима Галкина при повторном обращении от организаторов, оргкомитет готов рассмотреть согласно действующего законодательства», - добавили в Управлении.