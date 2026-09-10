Акимат Астаны объявил конкурс с призовым фондом 500 тысяч теңге

В Астане стартовал городской конкурс «Адал еңбек» для журналистов, блогеров, инфлюенсеров и авторов цифрового контента. Общий призовой фонд составляет 500 тысяч теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

Конкурс проводится по заказу Управления внутренней политики Астаны в рамках проекта «Адал еңбек».

Принять участие могут представители СМИ, блогеры, инфлюенсеры, авторы цифрового контента, независимые авторы и мобилографы.

Работы принимаются по трем основным номинациям:

«Лучший телевизионный/видеоматериал»

«Лучшая публикация в СМИ»

«Лучший цифровой контент/медиапроект»

Также предусмотрены специальные номинации «Креативный взгляд» и «Трендовый медиаролик».

Общий призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч теңге. Победители основных номинаций получат по 100 тысяч теңге, специальных — по 50 тысяч теңге.

Заявки и конкурсные материалы принимаются в онлайн-формате с 7 по 21 сентября. Награждение победителей состоится 27 сентября.

Как отмечают организаторы, конкурс направлен на повышение престижа рабочих и профессиональных специальностей, популяризацию культуры честного и ответственного труда, а также освещение вклада специалистов различных отраслей в развитие страны.

Напомним также, что в Астане стартовала регистрация на первый республиканский марафон чтения книг «Читающая нация», победители получат по 600 тысяч тенге. Также Министерство культуры и информации РК запускает конкурс на соискание международной премии «Волонтер года».