Акимат Астаны не давал согласования на дрон-шоу с рекламой концерта

Акимат Астаны не согласовывал проведение коммерческого дрон-шоу, состоявшегося 5 июля, и не включал его в официальную программу мероприятий ко Дню столицы, говорится в ответе столичного акимата на запрос корреспондента агентства Kazinform.

— Уведомление об организации и проведении дрон-шоу в акимат города Астаны организаторами не направлялось. В связи с этим акиматом города Астаны решения о согласовании, организации либо проведении указанного мероприятия не принимались, — говорится в ответе.

В ведомстве добавили, что между городскими властями и организаторами не заключались договоры, соглашения или меморандумы, а поступления в бюджет от проведения мероприятия отсутствовали.

Кроме того, дрон-шоу не входило в официальную программу празднования Дня столицы и не организовывалось акиматом.

По информации городских властей, в действиях организатора усматриваются возможные признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 488-1 Кодекса РК об административных правонарушениях, связанного с возможным нарушением установленного порядка организации и проведения зрелищного культурно-массового мероприятия.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Одновременно изучаются обстоятельства проведения шоу, в том числе на предмет возможного наличия признаков недобросовестной либо скрытой рекламы и иных нарушений законодательства о рекламе.

Напомним, дрон-шоу, прошедшее вечером 5 июля, вызвало широкий общественный резонанс. Многие жители Астаны посчитали его частью праздничной программы ко Дню столицы, однако позже организатор — компания Aspan Galaxy — сообщил, что представление являлось частью коммерческой рекламной кампании концерта испанского певца Энрике Иглесиаса. Ранее компания заявляла, что мероприятие было проведено после получения всех необходимых согласований в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что более 30 новых дворов, скверов и спортплощадок открыли в Астане ко Дню города.