24 Июня 2022 17:20

Акимат Алматы реорганизовал и переименовал структурные подразделения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В структуру акимата города Алматы внесли изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата мегаполиса.

На основании решения маслихата акимата города Алматы об утверждении схемы управления городом (от 04.03.2022 г.) и постановлением акимата о реорганизации и переименовании структурных подразделений акимата города (от 09.03.2022 г.) внесены изменения в структуру акимата Алматы:

- управление социального благосостояния реорганизовано путем выделения из него управления инспекции труда;

- управление стратегии и бюджета реорганизовано путем разделения на управление финансов и управление экономики;

- управление креативных индустрий преобразовано в управление молодежной политики с расширением функции по работе с молодежью;

- управление энергоэффективности и инфраструктурного развития переименовано в управление энергетики и водоснабжения;

- управление жилищной политики переименовано в управление развития коммунальной инфраструктуры;

- управление зеленой экономики переименовано в управление экологии и окружающей среды;

- управление комфортной городской среды – в управление строительства;

- управление общественного здоровья – в управление общественного здравоохранения.