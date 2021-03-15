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    19:30, 14 Март 2021 | GMT +6

    Акимат Алматы просит родителей оставить школьников дома на онлайн-обучении

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы обратился к родителям школьников с просьбой оставить детей дома на онлайн-обучении из-за эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые родители! В связи с переходом города Алматы в «красную» зону и в связи с увеличением за последние трое суток количества зарегистрированных случаев КВИ акимат города Алматы просит по возможности оставить детей дома на онлайн-обучении. Вместе с тем сообщаем, что для тех родителей, кто не имеет такой возможности, в школе будет продолжено комбинированное обучение с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических требований», - обратились к родителям в акимате Алматы.

    Как отметили в управлении образования города Алматы все школы на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами.

    Напомним, 10 марта было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы.



    Теги:
    Образование Акимат Общество Безопасность Алматы
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