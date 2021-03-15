Акимат Алматы просит родителей оставить школьников дома на онлайн-обучении
«Уважаемые родители! В связи с переходом города Алматы в «красную» зону и в связи с увеличением за последние трое суток количества зарегистрированных случаев КВИ акимат города Алматы просит по возможности оставить детей дома на онлайн-обучении. Вместе с тем сообщаем, что для тех родителей, кто не имеет такой возможности, в школе будет продолжено комбинированное обучение с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических требований», - обратились к родителям в акимате Алматы.
Как отметили в управлении образования города Алматы все школы на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами.
Напомним, 10 марта было опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы.