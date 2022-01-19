Акимат Алматы прорабатывает меры поддержки бизнеса
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжает работу комиссия по определению ущерба объектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим во время беспорядков. Об этом на онлайн-брифинге в РСК сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По словам замакима, в ходе январских беспорядков пострадало в числе прочего 54 административных здания и сооружения - на 15,6 млрд тенге.
«Восстановление материально-технической базы полиции, пожарных и других госорганизаций потребует порядка 8,6 млрд тенге. Повреждено или сожжено 260 транспортных средств органов правопорядка и коммунальных служб, 155 автомобилей физических и юридических лиц на сумму 2,1 млрд тенге», - сообщил Ильяс Усеров.
Кроме того, в городе пострадало порядка 1600 субъектов бизнеса на 66,5 млрд тенге.
Правительственная комиссия разработала проект механизма возмещения ущерба пострадавшим субъектам МСБ.
По словам И. Усерова, сегодня акиматом города прорабатываются меры финансовой и иной поддержки.
Ранее сообщалось, как пострадавшим предпринимателям Алматы возместят ущерб.
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