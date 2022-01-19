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Акимат Алматы прорабатывает меры поддержки бизнеса

19 Января 2022 20:11
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Акимат Алматы прорабатывает меры поддержки бизнеса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжает работу комиссия по определению ущерба объектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим во время беспорядков. Об этом на онлайн-брифинге в РСК сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам замакима, в ходе январских беспорядков пострадало в числе прочего 54 административных здания и сооружения - на 15,6 млрд тенге.

«Восстановление материально-технической базы полиции, пожарных и других госорганизаций потребует порядка 8,6 млрд тенге. Повреждено или сожжено 260 транспортных средств органов правопорядка и коммунальных служб, 155 автомобилей физических и юридических лиц на сумму 2,1 млрд тенге», - сообщил Ильяс Усеров.

Кроме того, в городе пострадало порядка 1600 субъектов бизнеса на 66,5 млрд тенге.

Правительственная комиссия разработала проект механизма возмещения ущерба пострадавшим субъектам МСБ.

По словам И. Усерова, сегодня акиматом города прорабатываются меры финансовой и иной поддержки.

Ранее сообщалось, как пострадавшим предпринимателям Алматы возместят ущерб.


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#Бизнес   #Алматы   #Экономика   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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