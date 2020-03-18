Акимат Алматы призвал рестораны не закрываться полностью, а работать на вынос
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ –Акимат Алматы призвал рестораны не закрывать полностью, а обеспечить доставку заказов до дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас в рамках карантина, в основном, закрываются все непродовольственные рынки, торговые центры и торговые дома. Остаются работать бесперебойно в штатном режиме все продовольственные магазины, продовольственные рынки. Будет обеспечен полностью продовольствием город. Создан специальный штаб. Сейчас начали контактировать с предпринимателями, которые поставляют в город продовольственные товары», - рассказал в ходе онлайн брифинга заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.
Он отметил, что в городе организован зеленый коридор для поставщиков грузов.
«Все рестораны тоже будут закрыты. Будут работать только на вынос, то есть на доставку до дома. Мы все рестораны призываем поддержать город в этом плане, чтобы они полностью не закрывались, чтобы обеспечили доставку по заказу», - отметил он.
Также акиматом проработан вопрос доставки с онлайн магазинами.
«Народ призываем на самоизоляцию. Мы обеспечим доставку всех остальных необходимых продовольственных и других товаров первой необходимости. Также районные акимы проработают с местными магазинами, чтобы они запустили новый продукт – заказ на дому», - подчеркнул замакима.
На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
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