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Акимат Алматы призвал рестораны не закрываться полностью, а работать на вынос

18 Марта 2020 11:51
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Акимат Алматы призвал рестораны не закрываться полностью, а работать на вынос

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ –Акимат Алматы призвал рестораны не закрывать полностью, а обеспечить доставку заказов до дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас в рамках карантина, в основном, закрываются все непродовольственные рынки, торговые центры и торговые дома. Остаются работать бесперебойно в штатном режиме все продовольственные магазины, продовольственные рынки. Будет обеспечен полностью продовольствием город. Создан специальный штаб. Сейчас начали контактировать с предпринимателями, которые поставляют в город продовольственные товары», - рассказал в ходе онлайн брифинга заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

Он отметил, что в городе организован зеленый коридор для поставщиков грузов.

«Все рестораны тоже будут закрыты. Будут работать только на вынос, то есть на доставку до дома. Мы все рестораны призываем поддержать город в этом плане, чтобы они полностью не закрывались, чтобы обеспечили доставку по заказу», - отметил он.

Также акиматом проработан вопрос доставки с онлайн магазинами.

«Народ призываем на самоизоляцию. Мы обеспечим доставку всех остальных необходимых продовольственных и других товаров первой необходимости. Также районные акимы проработают с местными магазинами, чтобы они запустили новый продукт – заказ на дому», - подчеркнул замакима.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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